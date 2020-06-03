شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ليفت" يرتفع بعد أنباء عن تحسن أنشطة مشاركة الركوب والتوصيلات خلال مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ليفت" خلال تعاملات ما بعد إغلاق التعاملات بعد الانخفاض خلال جلسة الثلاثاء، حيث تلقى دعما من أنباء عن تحسن أنشطة مشاركة الركوب والتوصيلات خلال الشهر الماضي الذي شهد بداية تخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.



وأعلنت "ليفت" تحسين توقعاتها بشأن نتائج أعمال الربع السنوي الثاني الذي سيشهد على الأرجح تسجيل خسائر فصلية.

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واعترفت "ليفت" بانخفاض عدد توصيلاتها بنسبة 70% خلال مايو/أيار مقارنة بنفس الشهر عام 2019، لكننها أكدت على ارتفاع عدد التوصيلات بنسبة 26% مقارنة بشهر أبريل/نيسان.



وتحدثت الشركة عن زيادة في عدد التوصيلات بنسبة 73% في "أوستن" وبنسبة 41% في "دنفر" و54% في "لاس فيجاس" و59% في "ميامي" و"64% في "ناشفيل" و42% في "نيويورك" و40% في "سياتل". خلال مايو/أيار الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ليفت" بنسبة 4.4% إلى 33.06 دولار بعد إغلاق جلسة الثلاثاء عند 31.68 دولار وتسجيل أعلى سعر في الجلسة عند 33.01 دولار وأقل سعر عند 31.5 دولار.