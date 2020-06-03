شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل إشارات على أن المملكة المتحدة ربما تبحث عن وساطة وحلول وإحراز تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.



وكان كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" قد أكد إحراز تقدم بطيء للغاية في مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي وأشار إلى أن بروكسل تريد فرض التزام على لندن بشأن قواعد معينة لا تجدي بعد الخروج من التكتل الموحد.

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ونفذت بريطانيا بشكل رسمي الخروج من تكتل الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي، ويجري التفاوض حاليا خلال الفترة الانتقالية على إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين.



وسوف تحاول لندن وبروكسل حل النقاط العالقة وقضايا الخلافات الشائكة التي تعوق التوصل إلى اتفاق مرن مستقبلا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.255، وسجل أعلى سعر عند 1.2554 وأقل سعر عند 1.2549.