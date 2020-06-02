الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخطوط القطرية حذر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية اليوم الثلاثاء شركتي إيرباص وبوينج من رفض طلبات شركة الطيران بتأجيل تسلم طائرات. وقال لرويترز عبر الهاتف "نتفاوض مع بوينج وإيرباص لتلبية طلبنا للتأجيل ونأمل في أن يلتزم كلا المنتجين". وأضاف "لا تملكان بديلا عن القبول وإذا جعلا الالتزام صعبا ... لن نقوم بالعمل معهما مجددا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط القطرية تحذر إيرباص وبوينج من رفض تأجيل طلبيات شراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.