الخطوط القطرية تحذر إيرباص وبوينج من رفض تأجيل طلبيات شراء

حذر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية اليوم الثلاثاء شركتي إيرباص وبوينج من رفض طلبات شركة الطيران بتأجيل تسلم طائرات.
وقال لرويترز عبر الهاتف "نتفاوض مع بوينج وإيرباص لتلبية طلبنا للتأجيل ونأمل في أن يلتزم كلا المنتجين".
وأضاف "لا تملكان بديلا عن القبول وإذا جعلا الالتزام صعبا ... لن نقوم بالعمل معهما مجددا".
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