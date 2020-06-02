شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من هواتف سلسلة Y-Series في السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق أحدث هواتف من سلسلة هواتفها الشبابية Y-Series في السوق المصري، وهما هواتف HUAWEI Y8p، HUAWEI Y8s، وHUAWEI Y6p، وHUAWEI Y5p. وذلك نظراً للإقبال الكبير التي شهدته منتجات هواوي الذكية التي أطلقتها في السوق المصر هذا العام. تعد هواتف هواوي الشبابية المتمثلة Y-Series من هواتف هواوي التي حققت نجاحاً كبيراً بين المستخدمين الشباب، نظراً لما تتمتع به السلسلة من إمكانيات وقدرات يبحث عنها جميع فئات المستخدمين.

وقال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر قائلاً، "نحن في هواوي بصدد إطلاق مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية خلال الفترة القليلة القادمة، ويأتي هذا نظراً للإقبال الكبير الذي شهدناه في هواتف Y7p وNova 7i، وهذا ما يدفعنا لتقديم منتجات كثيرة ومتنوعة في السوق المصري هذا العام. بينما حققت هواتف هواوي الذكية نجاحاً في تغير مفهوم فئات الهواتف بأكملها بين المستخدمين، مع الحفاظ على أسعارها المناسبة التي تناسب جميع المستهلكين."



هواوى

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تتمتع هواتف هواوي الشبابية المتمثلة في سلسلة Y-Series بتصميم جذاب وفريد، حيث أن هواوي تحرص على الاهتمام بتصميم جميع فئات هواتفها الذكية بأجود وأمتن خامات التصنيع لتتحمل كافة أنواع الاستخدامات. بالإضافة الي أن هاتف HUAWEI Y8p يتميز بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وأداء قوي مع ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت. يحتوي هاتف HUAWEI Y6p على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير وكاميرا ثلاثية بدقة 13.

والجدير بالذكر، أن نجاح هواتف هواوي الشبابية يأتي نابعاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج الابتكار في صميم عملها لتقديم هواتف تفوق تطلعات مستخدميها باستمرار.