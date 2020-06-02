شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تقرر تحويل صرف القاهرة لمحطة الجبل الأصفر وتنفيذ خط بطول 25 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، أنه من المقرر أن يتم تنفيذ خطوط وشبكات جديدة للصرف الصحى، داخل المدينة على أن يتم توجيهها على محطة صرف صحى محطة الجبل الأصفر.

وأضاف المهندس أمين غنيم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن طول خط الصرف الذى يتم توصيله من القاهرة الجديدة وحتى محطة الجبل الأصفر يبلغ نحو 25 كيلو متر، وتم إسناد تنفيذ الخط الجديد للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، تمهيدا لطرحه على شركات المقاولات لبدء أعمال التنفيذ، وبذلك تكون 90% من مشكلة الصرف الصحى بالمدينة قد انتهت.

وأوضح أنه جارى تنفيذ عدد من محاور الطرق الجديدة بالمدينة، وتوسعة وربط بعض الطرق الأخرى، فضلا عن اعمال البنية التحتية من مرافق وكهرباء وغاز لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة سواء سكن مصر أو دار مصر أو مشروع JANNA .

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وأضاف أنه جاري تطوير ورفع كفاءة طريق العين السخنة القديم بطول 17 كيلو الرابط بين الطريق الدائري فى نقطة التقائه بطريق السخنة الجديد، حتي الدائري الأوسطي وهو الطريق الداعم لمناطق التجمع الثالث والمنطقة الصناعية وسكن مصر ودار مصر بإجمالي 40 ألف وحدة سكنية، لافتا إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة طريق التسعين الجنوبي وامتداده حتي تقاطعه مع الدائرى الأوسطي بطول 5 كيلو وطريق التسعين الشمالي وربطة علي طريق السويس بطول 7 كيلو متر.

وأوضح أنه جارى تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة ) بمشروع "JANNA"للإسكان الفاخر بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ 17304وحدات (721 عمارة) بمشروع"سكن مصر"، بنسبة إنجاز 75%، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ تكلُفة المشروعات السكنية بالمدينة حوالي 9 مليارات جنيه.

وأكد أنه تم وجارً الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الأعمال (ضبط اليوتيرنات وتعديلها ) بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، والانتهاء من تطوير المحاور الداخلية بالتجمع الخامس، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس، كما تم وجارٍ تطوير عدة ميادين وجزر بالمدينة.