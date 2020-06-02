شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.571 مليار جنيه.



إيقاف تداول 23 شركة إيقاف تداول 23 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم أجواء للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أودن للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العامة لصناعة الورق-راكتا، السويس للأسمنت، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بلتون المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المهندس للتأمين، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، القلعة للاستشارات المالية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية. البورصة تربح 5.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.571 مليار جنيه. البورصة تربح 5.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.571 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.9 مليون ورقة مالية بقيمة 818.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.6 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.04% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.74%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.5 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11959 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3951 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 663 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.439 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 23.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 11.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

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- مصر للفنادق بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.715 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.86%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 3.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.68%.