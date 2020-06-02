شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..والأسواق الإماراتية تربح 10.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.05% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7285.23 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.01% خاسراً 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.71 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 2.56% رابحاً 106.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4277.376 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 10.23 مليار درهم، كما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.54% رابحاً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1984.46 نقطة وربح رأس المال السوقي 200 مليون درهم ليغلق عند 286.93 مليار درهم.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.15% رابحاً 5.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3540.190 نقطة.





بورصة السعوديةتحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 7285.23 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% رابحاً 11.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7377.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 343.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وتراجع 13 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.70%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.85%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%.

وارتفع 84 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 5.65%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.45%، ثم سهم " ريدان" بنسبة 4.98%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 6.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 3.80%، ثم سهم "ملكية ريت" بنسبة 3.80%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 630 مليون ريال سعودي.





بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 2.56% رابحاً 106.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4277.376 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 10.23 مليار درهم ليغلق عند مستوى 480.88 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 40.4 مليون سهم، بقيمة 227.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2291 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 4.91%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 2.54%، تلاقه قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.02%.

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وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.41%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 5.08%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.25%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 91.9 مليون درهم وارتفع بنسبة 4.91%.





بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحاً 5.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3540.190 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 626.2 ألف ريال عبر تنفيذ 296 صفقة لعدد 27 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 7 أسهم على رأسها "مسندم للطاقة" بنسبة 3.45%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.86%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.60%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.35%، ثم سهم " الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.72%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.45%.





بورصة الكويتأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 18.98 ليغلق عند مستوى 5025.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 23.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5461.84 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.24% رابحاً 10.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4165.19 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.53%، رابحاً 21.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4057.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 151.7 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 6475 صفقة، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة العيد للأغذية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.19%، يليه سهم شركة مينا العقارية بنسبة 8.30%، ثم سهم شركة منازل القابضة بنسبة 6.76%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية للمتنزهات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.06% ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 5%.





بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% خاسراً 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى 1269.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 493 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.53%، كما تراجع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.61%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.8% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.85%، كما ارتفع سهمي عقارات السيف، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.16%، 0.37%، على التوالي.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحاً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1984.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.8 مليون سهم محققة ما قيمته 177 مليون درهم من خلال تنفيذ 3304 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.61% أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.59%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، وارتفع 23 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.81%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.67%، فيما تراجعت 6 أسهم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.93%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.3 مليون ورقة بقيمة 33.7 مليون درهم.