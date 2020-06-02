الاقتصاد

الذهب يغلق على انخفاض وسط عزوف عن الملاذ الآمن

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استمرار أعمال الشغب والعنف في الولايات المتحدة.


وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بنشر قوات من الجيش لمواجهة أي خروج على القانون في الولايات والمدن التي تشهد أعمال عنف واحتجاجات عارمة.

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وجاء ذلك بعد مقتل أحد المواطنين من أصول إفريقية على يد شرطي أمريكي مما أعاد إلى الأذهالن الحوادث العنصرية والتمميز ضد الأقليات.


ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.


وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% أو ما يعادل 16.30 دولار وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 1734 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1757 دولارا وأقل سعر عند 1728 دولارا.

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