شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً مع متابعة أحداث العنف في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل متابعة الأسواق للأحداث وأعمال العنف في الولايات المتحدة.



وتشهد عشرات المدن والولايات الأمريكية أعمال عنف وشغب ونهب للمتاجر واشتباكات مع الشركة في أعقاب مقتل أـحد المواطنين من أصول إفريقية على يد شرطي.

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هذا، وأكد مراقبون على أن أعمال العنف والاحتجاجات تعكس أزمة كامنة ومشكلة حقيقية تتعلق بالعنصرية والتمييز ضد الأقليات.



ومن جانبه، توقع مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي أن تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم سوف تستمر ربما لعشر سنوات مع تسبب ذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% بين عامي 2020 و2030، أي ما يعني فقدان نحو ثمانية تريليونات دولار من حجم الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.