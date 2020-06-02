ارتفاع ملحوظ لأسعار الدولار أمام الجنيه.. وخبراء يوضحون أسباب قفزة العملة الخضراء

كتب: ضياء السقا

واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات، الثلاثاء، ما بين قرشين إلى 5 قروش، في البنوك الحكومية والخاصة.

وكان الدولار قد سجّل ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بالبنوك، في أعقاب إجازة عيد الفطر، بعد فترة من التراجع الكبير خلال الشهور الماضية.

وسجل البنك التجارى الدولي CIB، الثلاثاء، أعلى سعر لشراء الدولار بـ ١٥٫٩٣ جم، فيما قدم البنك المركزي أعلى سعر للبيع بـ ١٦٫٠٤٦٨ جم.

أسباب ارتفاع الدولار

من جانبه، قال عمرو طنطاوي، العضو المنتدب السابق لبنك مصر إيران، في تصريحات لصحيفة "الدستور"، إن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في تلك الفترة أمر طبيعي، بسبب تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبي، نتيجة تداعيات فيروس كورونا كتوقف السياحة الخارجية منذ شهور، وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين بالخارج، والتي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة.

وأضاف طنطاوي، أن زيادة أوجه الانفاق لمواجهة تداعيات الفيروس أدت إلى انخفاض رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، خاصة مع خروج الاستثمارات الاجنبية الساخنة "الاستثمار في أدوات الدين الحكومي" من أذون وسندات الخزانة لمواجهة تلك الأزمة، متوقعًا أن يستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة طوال مدة الأزمة.

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي طارق حلمي، للصحيفة، إن تأثر موارد الدولة الأساسية من النقد الأجنبي بسبب تداعيات فيروس كورونا، خاصة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، سببًا رئيسيًا وراء تراجع سعر الجنيه، لافتًا إلى أن الأزمة أعادت الى المشهد المضاربة في سعر الدولار التي تظهر في وقت الأزمات.

وفيما يلي أسعار الدولار الثلاثاء، وفقا لأخر تحديثات موقع "الدولار لايف":

البنك المركزي المصري

١٥٫٩١٧٧ جم شراء

١٦٫٠٤٦٨ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

بنك البركة

١٥٫٩٣ جم شراء

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١٦٫٠٣ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٩٣ جم شراء

١٦٫٠٣ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٩١ جم شراء

١٦٫٠١ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٩ جم شراء

١٦ جم بيع