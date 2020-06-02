شكرا لقرائتكم خبر عن 93 مليون و754 ألف جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بـ"الأدبية" فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبد الله مدير مجمع الوارد خلال شهر مايو 2020 عن مشمول 294 شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وزيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح) وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهاتف المحمول ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 8 ملايين و889 ألف و96 جنيها بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 83 مليونا و601 ألف و316 جنيها، كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) حوالى 1 مليون و263 ألف و711 جنيها، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر مايو 2020 حوالى 93 مليون و 754 ألف و125 جنيها.

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كما قامت إدارة الصادر برئاسة إيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام تصدير مشمول 42 شهادة جمركية صادر نهائى لأصناف سيلاج ذرة ، دريس برسيم ، يوريا خلال نفس الفترة ، وتم تحصيل رسم صادر بمبلغ 270 ألف جنيه.