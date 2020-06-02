الدولار الأمريكى يهبط ونظيره الاسترالى يقفز بفعل تفاؤل المستثمرين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل تفاؤل بأن أسوأ مرحلة في التراجع الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا أصبحت جزءا من الماضى.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.15 بالمئة إلى 97.727 بحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتس بعد أن هبط في وقت سابق إلى 97.43 وهو أدنى مستوى له منذ الثالث عشر من مارس.

وقفز الدولار الاسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.6880 دولار أمريكي، وهو أقوى مستوى له منذ الثالث والعشرين من فبراير.

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وصعدت العملة الأوروبية 0.28 بالمئة إلى 1.1165 دولار بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 1.1187 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ السابع عشر من مارس آذار. وقفز الجنيه الاسترالي فوق 1.25 دولار مسجلا أعلى مستوى في شهر.

لكن العملة الامريكية صعدت 1.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.75 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث عشر من أبريل نيسان.