شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد مكاسبه قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية، وأبقت على مكاسبها في ظل انخفاض الدولار وهدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.

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هذا، وتستمر الاحتجاجات وأعمال عنف في أمريكا بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي على يد شرطي، وهدد الرئيس "دونالد ترامب" بتدخل الجيش.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 36.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 36.6 دولار وأقل سعر عند 35.2 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 2.5% إلى 39.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.5 دولار وأقل سعر عند 38.2 دولار.