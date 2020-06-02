شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترلينى يقفز فوق 1.25 دولار إلى أعلى مستوى فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز الجنيه الاسترلينى فوق 1.25 دولار اليوم الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى له في شهر أمام العملة الأمريكية بدعم من علامات على أن بريطانيا ربما تكون مستعدة لحلول وسط بشأن النقاط الشائكة فى مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي. وبحلول الساعة 1540 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.30 بالمئة إلى 1.2530 دولار بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1.2575 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أول مايو. وأمام اليورو ارتفع الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 89.15 بنس.

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