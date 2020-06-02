البنك العربى الأفريقى الدولى يتبرع بـ 5.5 مليون جنيه لدعم مؤسسة أهل مصر ويفتتح المبنى الثانى للحجر الصحي (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مؤسسة أهل مصر للتنمية بافتتاح المبنى الثاني للحجر الصحي التابع لها لمواجهة كورونا الصحي في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة تحت اشراف وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وذلك بدعم من البنك العربي الأفريقي. وساهم البنك ب 5.5 مليون جنيهاً مصرياً لتجهيز المبنى بطاقة استيعابية تصل إلى 150 سرير دعماً ومساندة لجهود وزارة الصحة في مواجهة الأزمة الحالية. وذلك بحضور الدكتورة هبة السويدي- رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية والأستاذ شريف حسن- رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك العربى الافريقى الدولى والفريق الطبي المكلف من وزارة الصحة باستلام المبنى في إطار التعاون بين العربي الافريقي ومؤسسة أهل مصر. Advertisements وقد أعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية في وقت سابق عن تخصيص وتجهيز 3 مبانى تابعة لها لتحويلهم لحجر صحى لمواجهة كورونا تحت اشراف وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة " أهل مصر قد المسؤولية ".

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