دراسة تطالب بتشجيع المستثمرين على زيادة القيمة المضافة وتأسيس سلاسل تخدم الصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت دراسة حديثة، وزارة التجارة والصناعة بتحليل الواردات وتحديد أولويات الصناعات المغذية المطلوب الاستثمار فيها، وذلك من أجل تشجيع المستثمرين على تطوير هذه الصناعة والحصول على سلاسل إمداد قوية ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري والقدرة على المنافسة في الأسواق المستهدفة.

ودعت الدراسة، هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات للتعاون مع شركات ومعامل خارجية لتأهيل الشركات والمكونات للمواصفات العالمية لسهولة التصدير، مما يساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وبناء قاعدة صناعية قادرة على التصميم والتطوير والمساهمة في تقليل البطالة

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وأظهرت الدراسة، أن هناك بعض المكونات الصناعية المستوردة تكلف الدولة توفير نحو 350 مليون دولار، لاستيراد بعض مكونات أساسية في صناعة الأجهزة المنزلية وتشمل هذه المكونات كلا من صاج حديد مقاسات مختلفة ويكلف 99 مليون و897 مليون دولار، وكباسات الثلاجات والتكييفات وتكلف 56 مليون 987 ألف دولار، بالإضافة إلى بولى بربلين ويكلف نحو 39 مليون و786 ألف دولار.

وتتضمن القائمة أيضا مفصلات البوتاجاز وتكلف 28 مليون و123 ألف دولار، وشعلات البوتاجاز وتكلف 24 مليون و435 ألف دولار، ثم محابس البوتاجاز وتكلف 21 مليون و945 ألف دولار، إلى جانب فوانى البوتاجاز وتكلف 19 مليون و654 ألف دولار، أما الصاج الاستانلس استيل يكلف 19 مليون و598 ألف دولار، ومواتير غسالات عادية واتوماتيك وتكلف 39 مليون و543 ألف دولار.

وأوضحت الدراسة، أن تنفيذ هذه الاستراتيجيات من المستهدف أن يقلل من عجز الميزان التجاري "بتقليل الواردات وزيادة الصادرات"، وأيضا تطوير الصناعة والقدرة على المنافسة لوجود قاعدة صناعية، مما يؤدي إلى توفير مزيدا من فرص العمل لتقليل نسبة البطالة.