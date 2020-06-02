شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتعهد بخفض أكبر لإنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب علي عبد الأمير علاوي وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي على تويتر أن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.
ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشان ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل نيسان. وسجل العراق التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو.
وكانت قد قالت وكالة الأنباء السعودية إن العراق والسعودية اتفقا على مواصلة العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط وأكدا على الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون.
وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.
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