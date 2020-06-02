شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات رغم توقعات سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من استمرار أعمال العنف في الولايات المتحدة وتوقعات سلبية بشأن اقتصادها.



يأتي ذلك في ظل أزمة "كورونا" واندلاع أعمال العنف في مختلف المدن الأمريكية بعد مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد أحد رجال الشرطة مما أثار الحادث غضبا واتهامات عنصرية.



وكان مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي قد أكد على أن تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم سوف تستمر ربما لعشر سنوات مع تسبب ذلك في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسسبة 3% بين عامي 2020 و2030، أي ما يعني فقدان نحو ثمانية تريليونات دولار من حجم الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 25623 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3063 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنحو ثلاث نقاط إلى 9543 نقطة.