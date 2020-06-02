شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ورقية" تبحث توزيعات الأرباح في 18 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الشعيبة الصناعية "ورقية"، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 496.2 ألف دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلس لكل سهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 207.4 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 68% خلال عام 2019، إلى 319 ألف دينار، مقابل 2 مليون دينار في العام 2018.