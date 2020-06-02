شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية كيمانول تبحث تعيين مراجع حسابات للشركة في 24 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة كيمائيات الميثانول دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقده في 24 يونيو الجاري، وذلك للتصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية التعيين ستتم بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام 2021 وتحديد أتعابه.

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وبحسب البيان، ستصوت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 46.2 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكيميائية في الأسواق العالمية مما أثر سلباً على مبيعات الشركة.