وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل تفاؤل بشأن التعافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء إذ طغى التفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات على المخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات في البلاد بشأن مقتل رجل أسود كان قيد احتجاز الشرطة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 107.50 نقطة أو ما يعادل 0.42 بالمئة إلى 25582.52 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.05 نقطة أو ما يعادل 0.30 بالمئة إلى 3064.78 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 14.48 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 9566.53 نقطة.
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