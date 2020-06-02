شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس يخفض القيمة العادلة لسهم "القابضة المصرية الكويتية" إلى 1.61 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض بنك الاستثمار فاروس، من القيمة العادلة لسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية من 1.70 دولار إلى 1.61 دولار بسبب تأثير تداعيات جائحة كورونا على نشاط شركاتها التابعة، وأرجعت هذا الانخفاض الطفيف لعدة عوامل، من ضمنها أولاً انخفاض تقديرات نتائج شركتي نات إنيرجي وسبريا؛ ثانيًا توقعات انخفاض أسعار اليوريا وتأثير ذلك على نتائج شركة الإسكندرية للأسمدة؛ ثالثًا ارتفاع معدلات إعادة الاستثمار المتوقعة لكافة الشركات التابعة، إلا أنه على الرغم من خفض التقييم العادل، يرى فاروس، أن هذا السهم - دون عن باقي أسهم قطاع الكيماويات - سيجتاز أزمة الكورونا وهو على قمة الأسهم الأقل تضررًا نظرًا لمحفظة استثمارات الشركة المتنوعة التي تكسبها القدرة على إدارة كافة المخاطر المحتملة.

وفسر فاروس، في تقرير بحثي، سبب توقعاته لنتائج أعمال الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، حيث خفض القيمة العادلة لشركة نات إنيرجي إلى 0.44 دولار للسهم، لأنه على مستوى نات جاس، توقع أن تنخفض معدلات الطلب على تركيب توصيلات الغاز الطبيعي وذلك في ظل تمتعها بحق امتياز توصيل الغاز لمدة 15 عاماً، وعلى مستوى شركة كهرباء، توقع تأجيل عملية زيادة القدرات الإنتاجية المخطط لها مؤخرًا بواقع 40 ميجا وات، حيث من المتوقع لهذه الخطة أن تنفذ جزئياً في منتصف عام 2021.

وتابعت وعلى مستوى سبريا، انخفض التقييم العادل إلى 0.40 دولار من مجموع أجزاء التقييم العادل لأن فاروس يتوقع أن صادرات الشركة، وبالأخص ألواح الفورميكا، ستتأثر بالسلب بصورة كبيرة، ولحسن الحظ أن تراجع أسعار الميثانول منذ بداية العام بنسبة 30% تصادف مع مرحلة ارتفاع معدلات الإنتاج في الشركة، مما قد يساعد في الحد من تداعيات الظرف الراهن، كما خفض فاروس القيمة العادلة لشركة الإسكندرية للأسمدة بصورة طفيفة إلى 0.30 دولار للسهم في ظل تراجع أسعار اليوريا، ووضع في الاعتبار أيضًا استراتيجية الشركة لزيادة أحجام الصادرات والإنتاج بعد رفع قدراتها الإنتاجية في الفترة الماضية، منوها إلى توقعه أن تسجل كافة الشركات التابعة ارتفاعًا في معدل إعادة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

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في حين أبقى فاروس، على أبقينا القيمة العادلة لمشروع حقل امتياز شمال سيناء البحري للغاز الطبيعي (ONS) عند المستوى الحالي البالغ 0.35 دولار، حيث لم تكن للجائحة أي تأثير على العمليات التشغيلية أو الأسعار، منوهة إلى أن سعر الغاز الطبيعي المتعاقد عليه مع الحكومة 5.18 دولار بحد أدنى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إذا وصل سعر برميل برنت 40 دولار او اقل، مما سيحمي الشركة من أي هبوط محتمل في أسعار الغاز الطبيعي إقليمياً، ولم يغير التقييم العادل لمشروع MDF ( 0.14 دولار) لأن إمكانية انخفاض مصروفات رأس المال ستعوض قرار تأجيل إنطلاق المشروع إلى عام 2023.

وكرر فاروس، نكرر توصيته بزيادة الأوزان النسبية على سهم القابضة المصرية الكويتية، علمًا بأنه هناك فجوة تقييم كبيرة تصل إلى 63.1%، على الرغم من زيادة درجات التحفظ في تقيم الشركات التابعة، وتوقع أن الشركة القابضة ستصمد في مواجهة الأزمة الراهنة خلال 2020، كما توقع أن يستقر معدل ربحية السهم نسبيًا خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، كما توقع أيضاً أن توزع الشركة مستويات جيدة من الأرباح النقدية تصل إلى 61% عن العام الحالي، مما يجعل عائد توزيع العام المتوقع مشابهًا للعام الماضي (أي 0.06 دولار).

يتداول السهم، وفقًا إلى عملية التقييم النسبي، عند مضاعف ربحية مقداره 10.6 مرة لعام 2020، وهو أقل من متوسط مضاعف ربحية السهم التاريخي البالغ 14.0 مرة.