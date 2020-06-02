شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا النفطى انخفض إلى 8.59 مليون برميل يوميا فى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء إن إنتاج البلاد النفطي انخفض إلى 8.59 مليون برميل يوميا في مايو. ويتماشى التراجع مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها من النفط باستثناء مكثفات الغاز، وهي نوع من النفط الخفيف، إلى 8.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو بموجب اتفاق أوبك+ العالمي لخفض الإمدادات.

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