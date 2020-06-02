شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة we تحتل الصدارة فى تحسن الخدمات وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر التقرير الصادر عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لنتائج شهر ابريل لجودة خدمات الصوت والانترنت تحسن الخدمة في عدد المناطق كانت تعاني من سوء الخدمة في شهر مارس حيث احتلت شركة المصرية للاتصالات WE صدارة الشركات في تحسن الخدمات بنسبة 32% تلتها شركة فودافون بنسبة 31% ثم اتصالات بنسبة 26% واورانج بنسبة 11%.

وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، تقريره لنتائج قياسات شهر أبريل لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ حيث تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24 الف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.





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يتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا للمعايير الدولية والتي من أهمها: مؤشر عدم بدء المكالمة (Call block) وهو يعبر عن عدم قدرة العميل على بدء المكالمة الصوتية.

مؤشر انقطاع المكالمة (Call drop) وهو يعبر عن انقطاع الخط اثناء المكالمة الصوتية.

مؤشر جودة صوت المكالمة ( Voice quality) وهو يعبر عن متوسط مستوى جودة الصوت اثناء المكالمة الصوتية.

فيما يتم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها :

سرعة تنزيل البيانات (Download Throughput) وهي سرعة تنزيل المحتوى من الشبكة للعميل.

سرعة تحميل البيانات (Upload Throughput) وهي سرعة تحميل المحتوى من العميل الى الشبكة.