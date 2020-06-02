شكرا لقرائتكم خبر عن سعر برميل النفط الكويتي يقفز 5.63 دولار ويسجل 33.01 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 5.63 دولار للبرميل ليبلغ 33.01 دولار للبرميل في تداولات أمس مقابل 27.38 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضية ، وبدأت الكويت خفضا جديدا لإنتاج النفط بواقع 800 ألف برميل يوميا يُنفذ خلال شهر يونيو الجاري 0فضلا عن التخفيضات التي جرى الاتفاق عليها بالفعل بموجب اتفاق أوبك.

واليوم ارتفعت أسعار النفط حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 38.68 دولار للبرميل وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35.70 دولار للبرميل.

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وطبقا لاتفاق أوبك بلس بخفض الإنتاج والذي تم الاتفاق عليه خلال شهر أبريل الماضي فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو0، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر.

وقال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لافتا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4 بالمئة في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وتابع معهد التمويل ، أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك" ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 % في 2019 وفقا لرويترز.