The European العالمية: البنك الأهلى أفضل بنك فى التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت مجلة The European العالمية البنك الأهلي المصري جائزتي "أفضل بنك مصري في مجال التجزئة المصرفية، وأفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الرقمية " في مصر لعام 2020.

وتعقيبا على الجائزة أعرب هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن سعادته بقدرة البنك على اقتناص تلك الجوائز الصادرة عن احدي المجلات العالمية التي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل في العالم في مجالات عدة ومن أهمها القطاع المالي والمصرفي، مشيدا بفرق العمل المحترفة والمدربة التي تنتمي للبنك الأهلي المصري والتي أهلت بجهودها وتفانيها حصول البنك على تلك الجوائز بشهادة خبراء التقييم العالميين، من خلال تقديم أعلى درجات الجودة في الخدمات والمنتجات المصرفية، حيث يضع البنك استراتيجيات طموحة لتطوير منظومة خدماته سواء في مجال التجزئة المصرفية أو في مجال التوسع الرقمي الذي يعد من أهم أولويات البنك في السنوات الأخيرة من أجل تدعيم خطط الدولة نحو التحول الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد.

وأشار عكاشه إلى أن تلك الاستراتيجيات اسفرت عن الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية بالبنك الى 100 مليار جنيه وهو انجاز غير مسبوق في القطاع المصرفي المصري حيث كان البنك الأهلي المصري هو أول من وضع خططا بعيدة المدى لتطوير خدماته للتجزئة المصرفية نتج عنها تنوع فريد في الأوعية الادخارية والشهادات وبطاقات الدفع الالكترونية التي تتباين لتتيح المرونة في تلبية مختلف احتياجات العملاء وقد كان النمو المطرد والتوسع والتنوع الذي يحققه البنك الأهلي في مجالات التجزئة المصرفية سببا في حصول البنك على تلك الجائزة، حيث يعد الحصول على هذه الجائزة الرفيعة حافزاً للبنك وإداراته وفروعه على تقديم مستوى أعلى من الخدمة التي تليق بعملاء بنك أهل مصر.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن جائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية تأتي استنادا لتحقيق البنك معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما حيث يعتبر البنك الأهلي المصري رائد سوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر باستحواذه على الحصة السوقية الاكبر وكذا معدلات النمو في محفظة القروض الشخصية، علاوة على ذلك فان لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.

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مشيرا إلى ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي ATM ليصل الى 4400 ماكينة تعمل على مدار اليوم وتقوم بعمليات السحب والايداع من الحسابات وصرف المرتبات وسداد المستحقات والفواتير والتبرعات والاستعلام عن الأرصدة، كما ارتفع عدد ماكينات الـ POS ليصل إلى أكثر من 22 ألف ماكينة، وقد وصلت شبكة فروع البنك الي 510 فرعا ووحدة مصرفية تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية وفقا لخطط واستراتيجيات مدروسة للتوسع في مختلف أنحاء مصر.

كما تنوعت البطاقات المصدرة للعملاء ما بين 5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، و4.8 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بالإضافة الى أكثر من 1.7 مليون بطاقة ائتمانية، وما يجاوز 1.7 مليون بطاقة ميزة.

وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إداره البنك الأهلي المصري أن جائزه أفضل بنك في الخدمات الرقميه تعكس استراتيجيات البنك في تطوير الخدمات المصرفيه الرقميه والتي كانت أولي خطواتها افتتاح البنك لأول باقة من فروع الخدمة الالكترونية في مصر مطلع عام 2019، بحيث تهدف الي تقديم خدمة افضل واكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة للفئات التي تعد التكنولوجيا الحديثة هي اساس تعاملاتهم اليومية، إضافة إلى إطلاق البنك المرحلة الثانية من الانترنت البنكي Ahly net وكذا تطبيق الموبايل البنكي NBE mobile لتسهيل حصول العملاء على خدماتهم المصرفية الكترونيا بوسائل سريعة وآمنة حيث تمكنهم من إتمام العديد من الخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع حيث زاد عدد المشتركين من الأفراد ليصل إلي ما يزيد عن ٢،٤٠٠،٠٠٠ عميل بنسبه تفعيل بلغت ٧٠ % وما يقرب من 60 الف عميل شركات، اضافة الى تطوير خاصية الدفع عن طريق رمز الاجابة السريع " QR Code Scan to pay"وذلك من خلال المحفظة الالكترونية للبنك الأهلي " الفون كاش" والتي تعد من اوائل المحافظ الالكترونية التي تم اطلاقها في السوق المصرفي المصري ويبلغ عدد المشتركين بها حتى الان ما يزيد عن مليون وستمائة ألف مشترك وتتيح المحفظة خدمات مصرفية الكترونية متعددة والتي تجذب بالخص شريحة الشباب ومنها التحويل من محفظة الى محفظة أخرى وسداد الفواتير ودفع التبرعات وإمكانية الشراء من خلال الشبكات الإلكترونية عن طريق اصدار خدمة البطاقة الافتراضية " VCN"والتي يقوم المستخدم بتحديد مبلغ البطاقة المطلوب واستخدامها في عملية الشراء بكل سهولة وامان

وأضافت الباز أن البنك يتيح لعملائه الحاليين امكانية الاشتراك بخدمتي الانترنت البنكيNBE Net أو الموبايل البنكي NBE mobile من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623 حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ولتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية ومراعاة معايير الصحة العامة حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، مشيرة إلى أن تلك الخدمات تتطلب بنية تكنولوجية قوية لتستوعب هذا التوسع المتنامي والطموح في الخدمات الرقمية، لذا يسعى البنك بشكل دائم لتوظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه ليواكب الثورة التكنولوجية عالميا، كما تتطلب أيضا رفع درجات التوعية والثقافة المصرفية لدي العملاء وهو ما يقوم به البنك بشكل ايجابي من خلال اعداد افلام توضيحية لكيفية التعامل مع الخدمات الرقمية بحيث يتم اذاعتها على موقع البنك الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.