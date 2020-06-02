شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "إيفا" تبحث عدم توزيع أرباح عن العام 2019 في 22 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الاستشارات المالية الدولية "إيفا"، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، دعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الإثنين الموافق 22 يونيو الجاري، وذلك لمناقشة قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية ستناقش أيضاً قرار عدم توزيع مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
هذا وستنظر الجمعية في التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي 2019، فضلاً عن النظر في حسابات الأرباح والخسائر عن العام ذاته.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية في تفويض مجلس إدارتها بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم (7) لعام 2010 ولائحته التنفيذية.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 3.6 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.
وأشارت الشركة إلى قيامها خلال العام 2019 ببيع استثمارها في الشركة الوطنية للإجارة والتمويل، حيث نتج عنه خسارة بمبلغ 166.3 ألف دينار كويتي.
هذا وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال المدفوع نحو 56.83% تعادل نحو 15.18 مليون دينار كويتي.
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