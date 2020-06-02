شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المعمر لأنظمة المعلومات تُقر زيادة رأس المال بقيمة 40 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 40 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تحويل مبلغ زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

وبحسب البيان، يتم منح (سهم واحد) مجاني لكل 4 أسهم مع العمل على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالإكتتاب في الأسهم.

Advertisements

وسبق أن أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال بنسبة 25% من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

كذلك وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة، فضلاً عن تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 16.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019، بزيادة بلغت نسبتها 44.4%.

وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى نمو الايرادات خلال الربع الأول بنسبة 7.96%، ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.