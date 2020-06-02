شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بي سي آي" تُقر عدم توزيع أرباح عن الربع الأخير من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الجمعية أقرت الاكتفاء بالأرباح الموزعة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 وبقيمة ريال واحد للسهم، والتي تم توزيعها في 17 مارس الماضي، والتي تعادل ما وزعتها الشركة في أعوام سابقة.

وبحسب البيان، فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

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ووافقت الجمعية على صرف مبلغ إجمالي قدره 2.012 مليون ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

واعتمدت الجمعية القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، فيما أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 59.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70.5 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى، وتراجعت الإيرادات إلى 534.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 605.2 مليون ريال خلال العام 2018.