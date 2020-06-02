الاقتصاد

الكابلات توقع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع مصرف الراجحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات توقع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع آخر دائن تجاري لها مصرف الراجحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته يبلغ 264.176 مليون ريال، على أن يتم سداد مبلغ 205.876 مليون ريال لمدة 4 سنوات قابل للتمديد حتى 5 سنوات إذا تم تسوية مبلغ 58.300 مليون ريال خلال سنتين.

Advertisements

وقالت الشركة، إن أسباب إعادة جدولة التمويل هي الرغبة في سداد قروض متأخرة وغير مدفوعة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي توقيع سند لأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 61.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 92.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاص الخسائر خلال العام 2019 إلى المفاوضات مع الدائنين وتمت إعادة هيكلته وشطب تكلفة التمويل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون مع مقرضين رئيسيين للشركة الأم، وتحويل غالبية المستحقات الفورية على مدى 2 إلى 6 سنوات مع إيقاف الفوائد للديون لتسهيل النمو المستدام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكابلات توقع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع مصرف الراجحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا