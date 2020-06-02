شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات توقع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع آخر دائن تجاري لها مصرف الراجحي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته يبلغ 264.176 مليون ريال، على أن يتم سداد مبلغ 205.876 مليون ريال لمدة 4 سنوات قابل للتمديد حتى 5 سنوات إذا تم تسوية مبلغ 58.300 مليون ريال خلال سنتين.

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وقالت الشركة، إن أسباب إعادة جدولة التمويل هي الرغبة في سداد قروض متأخرة وغير مدفوعة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته هي توقيع سند لأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 61.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 92.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاص الخسائر خلال العام 2019 إلى المفاوضات مع الدائنين وتمت إعادة هيكلته وشطب تكلفة التمويل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون مع مقرضين رئيسيين للشركة الأم، وتحويل غالبية المستحقات الفورية على مدى 2 إلى 6 سنوات مع إيقاف الفوائد للديون لتسهيل النمو المستدام.