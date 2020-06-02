شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل استمرار الاحتجاجات فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي ،فى ظل تباطؤ مستويات الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وبفعل استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 97.43 نقطة الأدنى منذ 13 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.84 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.91 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ،فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

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تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية مكاسبها القوية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي عمليات إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتخفيف عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ، الأمر الذي يعزز آمال حدوث انتعاش سريع للاقتصاد العالمي وتعافى تدريجي من جائحة الفيروس التاجي.

فى الولايات المتحدة تتواصل الاحتجاجات وأعمال العنف فى معظم أنحاء البلد ردا على مقتل جورج فلويد ، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية لقي حتفه فى حجز شرطة مينابوليس بعد توقيفه تحت ركبة ضابط أبيض لمدة تسع دقائق تقريبا.

وفى حالة استمرار تلك الاضطرابات لفترة طويلة ،سوف تؤثر بلا أدنى شك على الاقتصاد الأكبر فى العالم ، والذي يعاني بشدة فى الأساس من تداعيات فيروس كورونا.