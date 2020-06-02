شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة 126.91، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.01% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر عند سعر 124.89 دولار، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 126.91، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 135.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 02-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.