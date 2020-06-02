شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي الذي أجبره على الارتداد انخفاضاً، ليغلق جلسته على تراجع بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -0.01 نقطة ليستقر على سعر 15.13 دولار، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.91، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط