شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.48% بما يعادل -1.19 نقطة ليستقر على سعر 247.29 دولار، وجاء أيضاً انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة العنيد 247.09، وسط محاولات اختراقه في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تظل نظرتنا الإيجابية هي المسيطرة على توقعاتنا للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط تأكيده على اختراق مستوى المقاومة 247.29، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 261.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه