ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب بمصر.. وخبير يوضح أسباب القفزة القياسية

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب في مصر، الثلاثاء، بمقدار 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 769، مسجلا رقما قياسيا جديدا.
وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، في منتصف مايو الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ 768 جنيها.
من جانبه، قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية،في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا كبيرا، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار في مصر ليلامس 16 جنيها لدى بعض البنوك، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.
وعالميا تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر، بحسب رويترز.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..
وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 659.15 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 769 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 878.85 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 6152 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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