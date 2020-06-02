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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل إعادة فتح الاقتصادات العالمية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، فى ظل إعادة فتح الاقتصادات الكبرى ،الأمر الذي يعزز آمال حدوث انتعاش سريع للاقتصاد العالمي وتعافى تدريجي من جائحة فيروس كورونا.
ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.7% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 9 آذار/مارس عند 360.16 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، بفضل صعود واسع للأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.
تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 5% ، بفعل انحسار المخاوف تدهور العلاقات التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين على أثر الأزمة السياسية حول هونغ كونغ.
يسيطر على المستثمرين بمعظم أسواق المال العالمية معنويات قوية ، بفضل استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصادات الكبرى وتخفيف الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا ، الأمر الذي يعزز آمال حدوث انتعاش سريع للاقتصاد العالمي وتعافى تدريجي من جائحة الفيروس التاجي.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6% ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 نسبة 2.1% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 3.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.0 %.
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