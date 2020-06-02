شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبلغ ذروة 3 أشهر استنادا على آمال تمديد تخفيضات الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، استنادا على آمال قيام تحالف أوبك بلس خلال اجتماع هذا الأسبوع ، بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة شهر أو شهرين ، بهدف تحقيق توازن أكثر فعالية بالسوق.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 36.45$ الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي ،من مستوى الافتتاح عند 35.55$، وسجل أدنى مستوي عند 35.31$ ،و صعد خام برنت بحوالي 3.1% إلى مستوي 39.52$ للبرميل الأعلى منذ 11 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 38.35$ ، و سجل أدنى مستوي عند 38.30$.

حقق الخام الأمريكي ،عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل هبوط أنشطة الحفر الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2009.

من المقرر أن تعقد الدول الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا ،المعروف عالميا باسم تحالف أوبك بلس ، اجتماعا عبر الانترنت بعد غدا الخميس ، لمناقشة أخر المستجدات بالسوق ،ومدي الامتثال حيال تنفيذ تخفيضات الإنتاج.

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وتقود المملكة العربية السعودية تحركا لإقناع التحالف بضرورة تمديد التخفيضات الحالية لمدة شهر أو شهرين، لتحقيق توازن أكثر فعالية بالسوق ودعم الأسعار.

وكان التحالف قد أعلن فى نيسان/أبريل الماضي عن اتفاق جديد لخفض الإنتاج العالمي ، يتضمن تخفيضات بإجمالي 9.7 مليون برميل يوميا تنفذ على مدار شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، تتقلص إلى 7.7 مليون برميل يوميا تنفذ من تموز/يوليو حتى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم، وتتقلص مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية كانون الثاني/يناير 2021 حتى 30 نيسان/أبريل 2022.

وتمكن فكرة السعودية على تمديد التخفيضات الحالية بإجمالي 9.7 مليون برميل إلى نهاية تموز/يوليو أو آب/أغسطس المقبلين ،وعلى ما يبدو أن هذا الاقتراح يلقي قبولا لدى معظم أعضاء تحالف أوبك بلس.

وأكدت السعودية سابقا إنها ستخفض إنتاجها النفطي بصورة استثنائية خارج اتفاق "أوبك بلس" اعتبارا من أول حزيران/يونيو الجاري بمقدار مليون برميل يوميا ، لينزل إجمالي إنتاج النفط حينها إلى 7.5 مليون برميل يوميا ، بانخفاض قدره 40% من مستويات الضخ فى نيسان/أبريل الماضي.