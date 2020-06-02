شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اندفاعه الصاعد ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 0.6900، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجمة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 0.6745.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6720 والمقاومة 0.6850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد