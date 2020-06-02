شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي الآن لينجح بتحقيق هدفنا الأول 39.00 ويتجاوزه ليستقر فوقه، فاتحاً الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستوى 42.40 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 37.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد