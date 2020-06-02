شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة الآن ليخترق مستوى 36.10 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 41.04 وتمتد إلى 43.05، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 34.60 و34.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.20 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد