شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراقاً أولياً لمستوى 1.2515 ويحاول الثبات فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد على المدى القصير، في طريقه لزيارة مستوى 1.2777 كمحطة تالية، لكننا لا زلنا على الحياد إلى أن نحصل على إغلاق يومي فوق 1.2515 لتأكيد استمرار الارتفاع خلال الفترة القادمة.
بالمقابل، التداول دون المستوى المذكور مجدداً سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 1.2400 ويمتد إلى 1.2304 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أوضح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2380 والمقاومة 1.2590
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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