شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1170 ويجري محاولات لاختراقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 1.1295.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتأكيد الاختراق قد يضغط على السعر للارتداد هبوطاً والانخفاض نحو مناطق 1.1067 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد