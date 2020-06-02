شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى يطلق تطبيق يضم أسعار الأسهم الفورية وتنبيهات عن أخبارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إطلاق تطبيقه المتكامل للخدمات الذكية “DFM Smart Services App” ، في خطوة جديدة تعزز ريادته في مجال التحول الرقمي، وذلك في استراتيجية "البورصة الذكية" التي حققت نقلات نوعية في أساليب تقديم الخدمة بقطاع أسواق المال، وأسفرت عن العديد من الخدمات المبتكرة والذكية الموجهة لكافة فئات المتعاملين في السوق من مستثمرين وشركات وساطة وشركات مدرجة وغيرهم.

ويجمع التطبيق الجديد مزايا كل من تطبيق سوق دبي المالي “DFM App” وتطبيق خدمات سوق دبي المالي “DFM Services App”، وقد تم تطويره لتوفير مزايا التطبيقين مجتمعةً، علاوة على عدد آخر من المزايا الجديدة من خلال تصميم متطور، بما يتيح للمتعاملين متابعة استثماراتهم وإنجاز معاملاتهم في سوق دبي المالي بسهولة ومن خلال تطبيق واحد بفضل مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا التي يشتمل عليها التطبيق.

وتشمل المزايا الجديدة للتطبيق قائمة مركزية لمتابعة التداول، مؤشرات أسعار الأسهم وتنبيهات بيانات التداول بشكل فوري، إفصاحات الشركات والتحليل الفني والأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتعاملين في السوق متابعة معاملاتهم، وكشف الأرباح النقدية الخاصة بهم، والتحكم باستخدامات بطاقة iVESTOR عبر وضع ضوابط معينة للاستخدام، علاوة على التواصل السلس مع خدمة العملاء في سوق دبي المالي لتقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بخدمات المستثمرين في السوق.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: "يعزز التطبيق المتكامل الجديد مكانة سوق دبي المالي الرائدة على المستوى الإقليمي من حيث المبادرة والابتكار وتبني أحدث التقنيات، وتوفير خدماته من خلال منصات ذكية متعددة تتناسب مع احتياجات قاعدته الضخمة والمتنوعة من المستثمرين التي تتجاوز 845 ألف مستثمر. ويستند السوق في جهوده تلك إلى الرؤية الثاقبة والمتجددة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بشأن التطوير والابتكار المستمرين والتوسع في توفير الخدمات عبر أسهل الطرق وأكثرها فعالية بالاستفادة من القنوات الذكية، وتمثل تلك الرؤية الركيزة الأساسية لاستراتيجية "البورصة الذكية" التي يطبقها السوق على مدى السنوات الماضية بهدف جعل خدمات السوق في متناول المستثمرين وقتما شاءوا وأينما كانوا."

وأضاف عيسى كاظم: "أثبتت استراتيجية "البورصة الذكية" فعاليتها الكبيرة على مدى السنوات الماضية، وقد تجلت هذه الفعالية في أوضح صورها خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام السوق بوفير كافة خدماته عبر المنصات الالكترونية والذكية والتحول إلى العمل عن بعد في منتصف مارس الماضي. وتشهد منصات السوق الالكترونية لخدمات المستثمرين وتطبيقات الهواتف الذكية إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، وتضم تلك المنصات حالياً ما يزيد على 120 ألف مستخدم."

أبرز مزايا التطبيق الجديد:

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• قائمة مركزية لمتابعة التداول في سوق دبي المالي (متصلة بالقائمة المتواجدة في الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي).

• تعيين تنبيهات لبيانات التداول الفورية.

• أسعار الأسهم الفورية.

• متابعة الإفصاحات حسب رمز التداول لكل شركة.

• أعلى الأسهم - متابعة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الحجم والقيمة.

• متابعة الصفقات المباشرة.

• التحليل الفني حسب مؤشر سوق دبي المالي العام وسهم الشركة.

• نسب التحليل الأساسي للشركات المدرجة ومنها مكرر الربحية وعوائد التوزيعات والأرباح.