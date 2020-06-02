جهاز الشروق: إزالة فورية لدور مخالف بمدينة الشروق وإيقاف التعامل على قطعة الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء دور سطح بالمخالفة للتراخيص بإحدى قطع الأراضي السكنية فى المجاورة الثالثة - المنطقة الثانية عمارات، بغرض تحويله إلى دور سكنى بالمخالفة، مشيراً إلى أنه تم إزالة دور السطح على نفقة المخالف، وتحرير محضر المخالفة اللازم، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالات المشكلة بعضوية كل من مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بمدينة الشروق، من الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالقطعة، وذلك استكمالاً لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، والتحويل للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق .

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كان المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد بأنه تم شن حملة لإزالة مخالفات الوحدات السكنية بمنطقة إسكان الشباب بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لافتا الي ان لجنة الإزالة الفورية المشكلة بعضوية كل من جهازمدينة الشروق وشرطة التعمير تمكنت من إزالة (10) حالات تعد لبعض مالكي الوحدات السكنية بالمنطقة، حتى يتسنى استكمال أعمال الصرف الخاصة بالعمارات، وكذا عمل الصيانة الدورية للغرف، مع تحرير محضر مخالفة على الوحدة وإلزامه بإعادة الشىء لأصله.

كما أكد رئيس الجهاز بأن الحملات مستمرة ولن يتم السماح بأى أعمال مخالفة حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق، وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن بعض المخالفات تمثلت فى زيادة بلكونات الدور الأرضى بغرض ضم مساحة للوحدة، والذى يعتبر تعديا على أملاك الدولة والمرافق العامة بالمنطقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن بعض المتعدين قام بتنفيذ مبان خارج حدود وحدته أعلى غرف الصرف وحجب مواسير التغذية الخاصة بالعمارة، والذى ينتج عنه عدم التمكن من أعمال الصيانة، وكذا عدم إستكمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى الأرضية الجارية بالمنطقة، موضحا أن حملات الإزالة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.