شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10259 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 1533 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 11873 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3943 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المتحدة للإسكان والتعمير، رواد السياحة-رواد، 5.5 مليون سهم، 900.7 ألف سهم، 175 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، المهندس للتأمين، المصرية للمنتجعات السياحية، 54700 سهم، 400 ألف سهم، 6.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 130 ألف سهم، 417.7 ألف سهم، 7946 سهم، على التوالي.