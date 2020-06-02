شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية شركة كيما تناقش نقل ملكية أسهمها بشركة أبو قير للأسمدة للقابضة الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الجمعية العمومية لشركة كيما ستناقش اليوم نقل ملكية الأسهم الخاصة بشركة كيما في شركة أبو قير للأسمدة والسكر وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ‏لسداد ديون تقدر بسبع700 مليون جنيه ، وهي عبارة عن قيمة ما تم إقراضه لشركة كيما خلال تنفيذ مشروع كيما 2 .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أنه سيتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر‏، وذلك عندما تتحسن الأوضاع في البورصة، نظرا لانخفاض قيمة الأسهم خلال الفترة الحالية، مشيرا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 58% من اسهم شركة كيما بجانب وجود عدد من حملة الأسهم الآخرين وبالتالي وتنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات فإن شركة ‏كيما تتحمل فوائد سنوية على المبلغ تصل لنحو 110 مليوني جنيه .

وأوضح أنه في الوقت نفسه فإن أسهم شركة كيما في شركة أبو قير للأسمدة والسكر توفر لها سنويا فقط 25 مليون جنيه وبالتالي فإن هذا القرار هو الأفضل لشركة كيما، ويجنبها دفع فوائد كثيرة، لافتا إلى أن الشركة القابضة حريصة في الوقت نفسه لتحصيل مستحقاتها حيث لديها 17‏شركة أخرى بحاجة أيضا إلى تمويل وودعم.

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وأشار عماد الدين مصطفى إلى ‏أن ما أثير مؤخرا حول استغلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاسهم شركة كيما غير حقيقي لأن الشركة القابضة الكيماوية هي المالكة الفعلية لشركة كيما ، فكيف يستولي مالك على أصوله .

وكانت اللجنة النقابية لشركة ابدت عترضا على هذا القرار وطلبت بعدم التصرف في أصول الشركة، وعدم نقل أسهمها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نظير ديونها، وارسلت بذلك مذكرة تفصيلية لكافة الجهات في محاولة منها الوقت هذا القرار.