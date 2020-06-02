شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الفرنسى: اقتصادنا سينكمش 11% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد بلاده سينكمش 11 بالمئة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا وإجراءات العزل العام المُتخذة لاحتواء الفيروس على مستوى البلاد. وقال لو مير لإذاعة آر.تي.إل "تضررنا بشدة بفعل الفيروس، اتخذنا تدابير فعالة لحماية صحة الشعب الفرنسي لكن الاقتصاد عمليا توقف لثلاثة أشهر". وأضاف "سندفع الثمن من النمو" مضيفا أن تحديثا للميزانية يجري إعداده يتوقع انكماشا بنسبة 11 بالمئة مقابل توقع بنسبة ثمانية بالمئة في السابق.

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