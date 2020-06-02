شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلي المتحد يصعد ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 0.96 نقطة ليصل إلى مستوى 1270.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 268.2 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.51%، كما ارتفع سهمي عقارات السيف وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.16%، 0.37%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.44% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.41%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن شراء المساهم سالم صباح الناصر الصباح، عدد 12.4 مليون سهم بالبنك ليرفع مساهمته من 5.51% تعادل 531.6 مليون سهم إلى 5.64% بعدد 544 مليون سهم، منوهة إلى أنه يمتلك حصة غير مباشرة 0.13%.

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وكانت إنفستكورب، قد أعلنت عن إغلاق صندوق "ماونت رو" لإدارة الدين باستثمارات بلغت 318 مليون يورو، متجاوزاً الهدف المحدد للاكتتاب عند 300 مليون يورو، وسوف تسعى مجموعة إدارة الدين في إنفستكورب، عبر "ماونت رو" إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية لإنشاء وإدارة محفظة متنوعة من القروض المضمونة الأوروبية ذات الحجم الكبير، وغير المتعثرة، ويركز هذا الصندوق على استهداف أكبر الشركات الأوروبية وأكثرها سيولة بمتوسط أرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين يفوق 200 مليون يورو سنوياً.