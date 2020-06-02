شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي موضحاً الأدنى له منذ 16 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 05:41 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.48% لتتداول حالياً عند 849.67$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 853.76$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 850.91$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.80 مقارنة بالافتتاحية عند 97.84.

هذا وتسعر الأسواق حالياً تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم حيال مدينة هونج كونج عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات للقضاء على المعاملة الخاصة للمدينة ومعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج بالإضافة إلى تعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا، وذلك عقب إقرار الصين الخميس مشروع قانون حديد للأمن القومي مثير للجد لمدينة هونج كونج.

Advertisements

ويذكر أن ترامب اختار مسبقاً الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات تدهورت لاحقاً وبالأخص مع جائحة كورونا، وتابعنا الأمس التقرير التي تطرقت لكون الصين طلبت الشركات الزراعية المملوكة للدولة التوقف عن شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، ما يهدد الصفقة التجارية بينهم والتي تم التوصل إليه بشق الانفس.

وفي سياق أخر، تقييم الأسواق احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات الاجتماعية والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.

الجدير بالذكر أن تلك الاضرابات الموسعة التي تشهدها أمريكا، قد عزز القلق حيال تفشي الفيروس التاجي بشكل أوسع وسط تلك التجمعات البشرية وأعادت المخاوف حيال فرص التعافي للاقتصاد الذي يخرج لتوه من الانكماش الذي يشبه الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي، ووجه ترامب بالأمس انقادات حادة لعمداء الولايات الأمريكية مع وصفه لهم بالضعفاء وأنه يجب عليهم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع الاحتجاجات.