شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية بعد الارتكاز على مستوى 34.60، ليقترب من المقاومة المحورية 36.10، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تصل إلى 41.04 ثم 43.05.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 34.60 و34.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.20 والمقاومة 37.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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