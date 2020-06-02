شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 02-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية بعد الارتكاز على مستوى 34.60، ليقترب من المقاومة المحورية 36.10، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة تصل إلى 41.04 ثم 43.05.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 34.60 و34.20.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 34.20 والمقاومة 37.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد